أخبار الأهلي اليوم | المطالبة بنجم الهلال، وكلمات البريكان الأولى بعد التوقيع

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 سبتمبر 2023

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مدرب الأهلي يعترف: استحقينا الخسارة أمام الفتح

اعترف الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي باستحقاق فريقه الخسارة أمام الفتح مساء أمس ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

المتصدر السابق خسر بنتيجة ثقيلة قوامها 5-1، وقد قال مدربه عقب اللقاء "الفتح حقق الفوز عن جدارة واستحقاق، خسارتنا كانت مستحقة تمامًا".

أضاف حول المسؤول عن تلك النتيجة الصادمة "الخسارة يتحملها الفريق بالكامل وليس خط الدفاع لوحده، المباراة لا تتوقف على لاعب واحد، نحن بحاجة للتطور والتحسن".

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عبر الزمان سنمضي معًا .. أولى كلمات البريكان بعد الانضمام للأهلي

عبر فراس البريكان عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي الأهلي، ووعد الجماهير في أولى كلماته بعد التوقيع بأن يكون عند حسن ظنهم.

الأهلي أعلن ضم المهاجم السعودي اليوم الأحد، وقد ودع اللاعب ناديه السابق، الفتح، بتغريدة مؤثرة عبر منصة إكس.

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