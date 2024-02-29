أخبار الأهلي اليوم | المشروع الذي دمره محرز، وماكسيمين يُثير القلق قبل الفتح

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 فبراير 2023

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ماكسيمان يُثير القلق قبل مواجهة الفتح

أثار آلان سان ماكسيمان القلق في تدريبات الأهلي قبل مواجهة الفتح يوم السبت القادم في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الجناح الموهوب تعرض لإصابة خلال المباراة الأخيرة أمم الطائي وقد غاب عن التدريبات الجماعية يوم أمس الأربعاء واكتفى بتدريبات انفرادية بعضها في الصالة الرياضية والبعض الآخر في الملعب بالكرة ودونها.

ومن المتوقع أن يُحسم موقف اللاعب من مواجهة الفتح خلال الـ48 ساعة القادمة.