أخبار الأهلي اليوم | الفراج يقسو على جمهور الراقي وبشرى لموسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الخامس من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

"الأهلي داعم دائم للمنتخبات السعودية" .. ورد قاسٍ من الفراج

استعرض برنامج "أكشن مع وليد"، كما اعتاد" آراء المشاهدين حول القضايا المطروحة للنقاش في حلقة مساء اليوم، وقد رد أحدهم على حديث مقدم البرنامج "وليد الفراج" حول غياب الأهلي عن دعم المنتخبات السعودية خلال المواسم الأخيرة. (طالع التفاصيل)

أخبار إيجابية لموسيماني قبل مواجهة الأهلي والعين

المدير الفني بيتسو موسيماني تلقى أخبارًا إيجابية حول حالة الثلاثي المصاب، ياسر المسيليم ومحمد المجحد وعلي الأسمري، والذي غاب عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدور الأول

نشر الحساب الرسمي للأهلي، عبر "تويتر" مواعيد المباريات المتبقية له في الدور الأول من الموسم الجاري لدوري يلو.

تسع مباريات متبقية للراقي، تبدأ في 15 من ديسمبر الجاري، وتنتهي في 24 من يناير المقبل، لن تشهد أي توقفات.

المواجهات المتبقية للفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي في الدور الأول 🗓️⚽️ pic.twitter.com/YHBHotAKK7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 4, 2022

راحة ثلاثة أيام للثنائي الدولي

قرر الجهاز الفني للأهلي منح ثنائي الفريق محمد الربيعي وهيثم عسيري راحة لمدة ثلاثة أيام من التدريبات.

وتأتي الراحة بعد عودة الثنائي مؤخرًا من قطر، بعدما انتهت مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.