أخبار الأهلي اليوم | رسالة قوية من الشباب بشأن صفقة كاراسكو وماتياس يايسله يضع ثنائي تحت الاختبار

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق السابع من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السابع من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يترقب .. محادثات جديدة بين السعودية ووكلاء فينيسيوس جونيور و"هذا موقف اللاعب!"

تواصل المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير بالنجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ لضمه إلى كوكبة الأسماء العالمية، الناشطة حاليًا في دوري روشن للمحترفين. (طالع التفاصيل)

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وكيل فيرمينو يكشف حقيقة عرض فنربخشه ويحسم مستقبل مهاجم الأهلي

حسم نيني زيني مستقبل موكله، روبرتو فيرمينو، مع الاهلي كما كشف، خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية، حقيقة تقدم فنربخشه بعرض لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي. (طالع التفاصيل)

"لم يقدروا علينا ونحن في عز ضعفنا!" .. رسالة قوية من رئيس الشباب بعد أنباء انتقال يانيك كاراسكو إلى الأهلي

رد محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أخبار "رحيل" يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

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مفاجأة | "مهمة خاصة أمام الأهلي وعبدالرزق حمدالله" .. عمر السومة يعود إلى السعودية من بوابة هذا الفريق!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قرر عمر السومة، أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، العودة إلى الملاعب السعودية مجددًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

بعد قرار تسجيليهما في قائمة الأهلي .. ماتياس يايسله يختبر هذا الثنائي!

اتخذ ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، قرارًا حاسمًا، استعدادًا لعودة الفريق الأول لاستئناف المباريات الرسمية مجددًا، بعد فترة توقف دامت شهرًا تقريبًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون". (طالع التفاصيل)

"فهد المفرج "لا يهش ولا ينش" في الإدارة" .. دعوة الهلال والاتحاد والأهلي لتقليد النصر

قلل الإعلامي عبد الرحمن أباعود من دور فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في الهلال، في الجوانب الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، موضحًا أن دوره يتعلق فقط بتنظيم الأمور داخل كرة القدم. (طالع التفاصيل)