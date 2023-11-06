أخبار الأهلي اليوم | البريكان يُصالح الجمهور، والأساب الـ5 للفوز الرائع على الرياض

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 6 نوفمبر 2023
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البريكان يُصالح جمهور الأهلي ويُحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا
صالح فراس البريكان جمهور الأهلي بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال مواجهة الرياض يوم أمس في دوري روشن، والتي انتهت لصالح فريقه 3-0، ليُعوضهم عما فعله أمامهم حين كان يلعب مع الفتح بداية الموسم الجاري، حيث سجل وصنع.
المهاجم السعودي بهدفه عند الدقيقة الثانية يوم أمس، تحديدًا الثانية 102، حقق رقمًا شخصيًا بأنه سجل أسرع هدف في تاريخه في دوري المحترفين السعودي والذي بدأ موسم 2018-2019 ووصل إلى 94 مباراة.
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مدرب الأهلي سعيد برد الفعل عقب الخروج من الكأس
أبدى ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي سعادته وفخره بأداء اللاعبين أمام الرياض يوم أمس، مشيرًا إلى أن رد فعلهم كان ممتازًا عقب الخروج من الكأس أمام أبها الأسبوع الماضي.
وأضاف عقب اللقاء والفوز 3-0 "سعيد جدًا وفخور برد فعل الفريق عقب الخروج من الكأس، لدي مبادئ وأفكار محددة في التدريب وإدارة المباريات ولا أحيد عنها".
المدرب الألماني أكد أن غياب فيرمينو عن التشكيل الأساسي جاء لمعاناته من كدمة قوية، وأشاد بأداء ثنائي الدفاع الذي شارك لأول مرة هذا الموسم.
وأضاف حول رياض محرز "محرز يمتلك قدرات كبيرة ويستطيع تقديم أداء قوي في أي مركز يلعب به".
لعب الأهلي مباراة مقنعة للغاية أمام الرياض وقد استحق الفوز بثلاثية نظيفة والتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
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لعب الأهلي واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق هذا الموسم واستطاع أن يهزم ضيفه الرياض 3-0 في ختام الأسبوع لـ12 من دوري روشن السعودي.