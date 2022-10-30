أخبار الأهلي اليوم | اعتراف اتحادي .. والراقي يستعيد 3 مصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق 30 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية، نظرًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو، لانضمام الثنائي هيثم عسيري ومحمد الربيعي، لمعسكر المنتخب السعودي، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022..

صمدو: أتمنى أن أرى الأهلي في دوري المحترفين مرة أخرى

عبر عبد العزيز عمر "صمدو" لاعب النادي الأهلي السابق، على انه يتمنى أن يرى الراقي مرة أخرى في دوري المحترفين، مشيرًا إلى أن هذا هو وضعه الطبيعي.

صمدو قال خلال تصريحات لموقع "سبورت 24": "يجب أن يشجع الجمهور الكيان وليس الشخص، وأن يمتلك اللاعبين الروح القتالية، حيتى يتمكنوا من العودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى".

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رئيس الأهلي يدعم منتخب السعودية

عبر وليد معاذ رئيس النادي الأهلي عن سعادته بالنسخة الأولى من دورة الألعاب السعودية، متحدثًا عن المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

معاذ قال خلال تصريحات صحفية: "مجموعتنا في كأس العالم 2022 قوية، ولكننا ندعم الأخضر في كل الأحوال".

الأهلي يستعيد 3 عناصر من الإصابة

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن علي الأسمري لاعب الأهلي يستعد للجري بدون كرة خلال الأسبوع القادم، قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

كما أن الثنائي ياسر المسيليم ومحمد المجحد، سينضمان إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، عقب انتهاء برنامج تأهيلهما المكثف في النادي.

العتيبي يعترف عن سبب التعدي على حسين عبد الغني

اعترف مرزوق العتيبي أسطورة نادي الاتحاد، عن سبب الاعتداء على حسين عبد الغني أسطورة الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بين الناديين ببطولة دوري أبطال العرب.

العتيبي قال خلال تصريحات لبرنامج "SSC": "لم استخدم الراية الركنية للتعدي على عبد الغني، حيث حملها محمد مسعد، وبدأت المعركة بعدما خرج حسين بألفاظ صعبة، تسببت في اشتعال الأزمة بشكل كبير".

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