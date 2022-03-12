أخبار الاتحاد اليوم | حكام مواجهة الشباب، واستئناف التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 ديسمبر 2022.

الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهته مع الشباب التي ستقام في الـ15 من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وأوضح مصدر من نادي الشباب للصحيفة أنهم يثقون بالحكام المحليين ولم يطلبوا أي حكم أجنبي لإدارة المباراة.

عودة الأجانب واستئناف التدريبات

عاد جل اللاعبين الأجانب إلى جدة خلال الساعات القليلة الماضية استعدادًا لاستئناف تدريبات الاتحاد بعد انتهاء راحة الـ5 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات.

ويغيب عن الفريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله لتواجده مع منتخب بلاده المغرب في قطر حيث يستعد لمواجهة إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

"عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيصل إلى 11"

قال الإعلامي وليد الفراج أن عدد الأجانب في الدوري السعودي قبل عام 2027 قد يصل إلى 11 لاعبًا في كل نادٍ.

"عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيصل إلى 11"