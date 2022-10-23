أخبار الاتحاد اليوم | عودة البيشي .. وتأهيل خاص لحمد الله وحجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأحد، الموافق 23 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى الرابع من نوفمبر المقبل..

مع اقتراب دخوله الحرة .. الاتحاد يحسم موقفه من استمرار حمدالله

حسمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، موقفها من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بعد اقتراب دخوله الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، حمد الله سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، خاصة قبل مباراة العميد أمام أبها ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. "اقرأ للمزيد من التفاصيل"

البيشي يعود للتدريبات في معسكر الاتحاد

اقترب عبد العزيز البيشي؛ صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه، خلال معسكر النمور في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن البيشي اقترب من إنهاء برنامجه الإعدادي الخاص في مدينة جدة، بعد العملية الجراحية التي أجراها خلال شهر أغسطس الماضي في إسبانيا.

ويعود البيشي إلى التدريبات مع زملائه، بعد عودتهم من فترة الراحلة التي حصلوا عليها، بعد نهاية الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

برنامج لياقي خاص لحمد الله وأحمد حجازي

يخضع الثنائي المصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى برنامج لياقي خاص خلال فترة التوقف الحالية، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويلتزم حجازي وحمد الله خلال الفترة التي يقضيها الثنائي خارج المملكة العربية السعودية في فترة الإجازة، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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