أخبار الاتحاد اليوم | نونو سانتو يُفاجئ مهند الشنقيطي، وصدمة فابينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 أكتوبر 2023

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نونو سانتو يُفاجئ الشنقيطي

فاجأ نونو سانتو المدير الفني للاتحاد مدافع الفريق مهند الشنقيطي باستدعائه لمواجهة الفيحاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم رغم عدم جاهزيته التامة للعب.

اللاعب تعرض لإصابة في مران أمس الأول شُخصت بأنها كدمة بسيطة في الركبة، وقد اكتفى بتدريبات بسيطة اليوم لكن سانتو ضمه في القائمة النهائية للقاء على أن يحسم أمر تواجده في الملعب لاحقًا.

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الاتحاد يستعيد هوساوي ويفقد الناشري وكورونادو

استعاد الاتحاد خدمات مدافعه عمر هوساوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الحزم الأخيرة في دوري روشن، إذ تدرب اللاعب بشكل اعتيادي أمس بعدما خضع لجلسات علاجية وتأهيلية خلال اليومين السابقين.

من جانب آخر، يغيب عن العميد خلال مواجهة الفيحاء في الكأس لاعب وسطه عوض الناشري للإصابة وصانع ألعابه إيجور كورونادو لمعاناته من وعكة صحية.

رسميًا .. ياسين بونو يتفوق على كريم بنزيما في ترتيب الكرة الذهبية كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الإثنين، عن مركزي ثنائي دوري روشن السعودي الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، والمغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، في ترتيب الكرة الذهبية للأفضل خلال العام الجاري 2023. بتهمة "تشجيع العنصرية" .. إعلاميون يهاجمون وليد الفراج حاول الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج الدفاع عن مدرج الهلال، لكنه سقط تحت مقصلة الجماهير وبعض الإعلاميين هذه المرة، متهمين إياه بدعم "العنصرية". صدمة جديدة في إصابة فابينيو مع الاتحاد فابينيو يغيب عن نادي الاتحاد، في المباريات الأخيرة؛ حيث كان من المتوقع أن يعود أمام الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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