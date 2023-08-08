أخبار الاتحاد اليوم | نونو سانتو "يخدع" عبدالرزاق حمدالله لطرده ونجم النصر يتحدى كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | "خانه بسبب النصر وسيعود إليه بعد أزمته مع الاتحاد" .. حمد الله قريب من هذا الفريق!

اقترب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، من التوصل إلى اتفاق مع فريقه الجديد، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

عبد الرزاق حمد الله ضحية .. نونو سانتو "خدع" جماهير الاتحاد لعيون هذه الصفقة!

لا صوت يعلو في الوقت الحالي، إلا على أزمة النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو. (طالع التفاصيل)

الهلال أو الاتحاد .. تمبكتي يقترب من تحقيق حلمه أخيرًا!

لا يزال مستقبل النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ خاصة في ظل العروض المغرية من الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي". (طالع التفاصيل)

"موفق ولكن!" .. ساديو ماني يرفع راية التحدي أمام وجه كريم بنزيما في حفل دوري روشن

أقيم أمس الإثنين، حفل تدشين الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2023-2024م، في حضور عدد من نجوم كافة فرق الدوري، في مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد، السنغالي ساديو ماني من النصر، إدوارد ميندي من الأهلي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الهلال. (طالع التفاصيل)

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