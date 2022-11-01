أخبار الاتحاد اليوم | نهاية "شراحيلي" قريبة، وهوساوي جاهز للأخضر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 نوفمبر 2022.

الاحتراف تقترب من البت في قضية شراحيلي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم باتت قريبة من البت في شكوى الشباب ضد مدافعه السابق أحمد شراحيلي وناديه الحالي الاتحاد.

وأشارت عكاظ إلى أن القرار من المتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القادمة.

المدافع السعودي كان قد وقع للعميد في يناير الماضي لكنه انضم إليه بنهاية الموسم عقب نهاية عقده مع الشباب، إلا أن النادي العاصمي تقدم بشكوى متهمًا الاتحاد واللاعب بالتفاوض معًا خلال فترة سريان العقد.

هوساوي: جاهز لخدمة الأخضر

أبدى زكريا هوساوي مدافع الاتحاد الشباب سعادته بالانضمام لمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في أبو ظبي، مشيرًا إلى حرصه بذل قصارى جهدهم ليكون عند حسن ظن المدرب هيرفي رينارد به.

اللاعب صاحب الـ21 عامًا أضاف لصحيفة عكاظ "سعيد جدًا بالانضمام للمنتخب في أبو ظبي، سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن المسؤولين على الرياضة والمدرب رينارد، أنا جاهز تمامًا لخدمة الوطن مع الأخضر".

خاص | رد من الجامعة المغربية .. هل تم استدعاء حمد الله للقائمة الأولية للمونديال؟

حصل موقع جول النسخة العربية على توضيح خاص من الجامعة المغربية لكرة القدم حول استدعاء عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد لمنتخب المغرب.

مصدر مسؤول من الجامعة المغربية قال أوضح لجول أن حمد الله ضمن القائمة الأولية للمغرب بالفعل، لكن لم يتم استدعاؤه للقائمة النهائية بعد، كما يتردد في الوسط السعودي، ومشاركته في المونديال غير مضمونة حتى هذه اللحظة.

وقال المسؤول الجامعي: "حمد الله متواجد بالفعل في القائمة الأولية لمُنتخب المغرب، لكن مثله مثل أي لاعب آخر، لم يتلق بعد استدعائه النهائي لكأس العالم. المدرب المغربي لم يعلن قائمته النهائية بعد، وحمد الله، مثله مثل جزء كبير من اللاعبين، لا يعرفون بعد خبر استدعائهم النهائي من عدمه". هنا المزيد من التفاصيل