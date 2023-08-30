أخبار الاتحاد اليوم | مؤشرات لاقتراب صلاح .. وتعليق الحائلي الساخر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

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فيديو | قطع أمل جمهور الاتحاد؟ .. أنمار الحائلي يخرج بـ"تعليق ساخر" حول صفقة محمد صلاح

فرصة لقاء مع أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، بالطبع لن تمر دون سؤاله عن صفقة محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، والتي هي حديث الساعة في دوري روشن السعودي حاليًا. "اقرأ التفاصيل"

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بعد ارتباطه بالاتحاد .. تصفيات دوري الأبطال تحسم فريق راموس الجديد

يخيم الغموض حول مستقبل لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرخيو راموس، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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نجم مغربي على رادار ليفربول لتعويض رحيل صلاح إلى الاتحاد

يُحيط الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد ارتباطه بشدة بالانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

خليفة أحمد حجازي .. حقيقة تعاقد الاتحاد مع مدافع ليفربول وهدف مانشستر يونايتد

لا يزال مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، يبحثون عن مدافع عالمي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"محمد صلاح يغادر ليفربول إلى الاتحاد في الأسبوع الحالي" .. وشرط وحيد يؤجل الصفقة ليناير

لا حديث بين جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا؛ إلا على مصير صفقة النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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