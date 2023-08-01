أخبار الاتحاد اليوم | موقف كانتي من مباراة دور الـ8، والصفقة الخامسة تقترب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 أغسطس 2023 ..
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نونو سانتو يحسم موقف كانتي من اللعب في دور الـ8
أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أن مشاركة نجولو كانتي في مباراة الشرطة ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الملك سلمان ستُحدد بعد مران اليوم الثلاثاء وهو الأخير قبل اللقاء.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعب الفرنسي يُعاني من إصابة بسيطة أسفل الركبة، مشددًا على ثقته بتعافيه ومشاركته في المباريات الإقصائية بدءًا بمواجهة دور الـ8.
فيديو: شاهد ملخص وأهداف الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الملك سلمان
تتواصل منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الملك للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتشهد مشاركة 16 ناديًا من نخبة الأندية العربية، والتي تمكنت من بلوغ نهائيات البطولة.
زار جدة واجتمع مع المسؤولين .. الاتحاد يقترب من صفقته الجديدة
أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، وقد بات على أبواب الصفقة الخامسة.
ليستطيع قيد فابينيو .. نونو سانتو يُطالب بمنح نجم الاتحاد الجنسية السعودية
أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، ولكنه لم يستطع قيد الأخير ضمن قائمته بعد بسبب عدم وجود مكان فارغ لأجنبي.