أخبار الاتحاد اليوم | موقف بنزيما من مواجهة الأخدود، وسر أخطاء العليان أمام الهلال

عودة بنزيما للتدريبات وخطة خاصة لجوتا

عاد كريم بنزيما للتدريبات الجماعية مع فريقه التحاد بعد غيابه عنها وعن مباراتي الهلال في الدوري ودوري أبطال آسيا للإصابة.

ولم يتضح بعد موقف اللاعب من مواجهة الأخدود في الجولة القادمة من دوري روشن، والتي ستقام يوم غدٍ الجمعة، إذ سيُحسم ذلك خلال مران اليوم الخميس من المدرب مارسيلو جاياردو.

جاياردو يهدف ليكون اللاعب الفرنسي جاهزًا تمامًا لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء القادم.

من جانب آخر، شارك الجناح جوتا في التدريبات والمناورة الفنية خلال مران الأربعاء، وأعد الجهاز الفني خطة خاصة لإشراك اللاعب البرتغالي تدريجيًا في المباريات نظرًا لغيابه الطويل بسبب إصابتي العضلة الضامة ومفصل الكاحل.