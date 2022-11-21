أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة هنريكي وتفاصيل إصابة الناشري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 نوفمبر 2022.

الاتحاد يتسلم التقرير الطبي الخاص بالناشري

تسلم الجهاز الطبي بنادي الاتحاد التقرير الطبي الخاص بلاعب وسطه عوض الناشري من إدارة منتخب السعودية تحت 23 عامًا، بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال تواجده معه بطولة غرب آسيا في جدة.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب يُعاني من تمدد في العضلة الضامة، وقد وضع له الجهاز الطبي في العميد برنامجًا علاجيًا ليُطبقه قبل الانضمام للتدريبات الجماعية، حيث يتواجد الناشري حاليًا في المعسكر الخارجي المقام بدبي.

عودة هنريكي وانتظار هوساوي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن برونو هنريكي لاعب وسط الاتحاد سيعود للتدريبات الجماعية بعد غدٍ الأربعاء عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن المران.

من جانب آخر، ينتظر زكريا هوساوي نتائج الفحص الطبي الذي أجراه مؤخرًا للتعرف على موعد عودته للتدريبات الجماعية.

أجواء حماسية ممتعة في رابع أيام الاتحاد بدبي

نشر تويتر الاتحاد ملخص فيديو لليوم الرابع للفريق في معسكره الخارجي المقام في دبي استعدادًا لعودة الدوري السعودي في منتصف ديسمبر القادم.

وقد ظهر خلاله خوض الفريق لمباراة في الكرة الطائرة الشاطئية لكن بالقدم وسط أجواء ممتعة وحماسية بين اللاعبين.