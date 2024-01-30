أخبار الاتحاد اليوم | موعد انضمام أحمد حجازي للتدريبات، والحل الأفضل لأزمة كريم بنزيما

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 يناير 2024

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تحديد موعد انضمام حجازي للتدريبات

خرج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا بخسارته أمام الكونغو بركلات الجزاء الترجيحية، وهو ما سيسمح لمدافعه أحمد حجازي بالعودة إلى ناديه الاتحاد السعودي مبكرًا.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن لاعبي الاتحاد حصلوا على إجازة لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى جدة اليوم الثلاثاء، وسيستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس القادم استعدادًا لمواجهة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد القادم، وهي المباراة التي أجلت بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية.

الرياضية أكدت أن حجازي سيتواجد في مران الخميس على أن يكتفي بتدريبات استرجاعية.

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