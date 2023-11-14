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أخبار الاتحاد اليوم | مواقف نونو سانتو السلبية، والحقيقة كما يرويها كورونادو!

تامر أبو سيدو
Igor CoronadoGetty
الإتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 نوفمبر 2023

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خسر أهم معاركه وفضح نجمه .. مواقف "ليست فنية" أثبتت أن سانتو "كارت محروق" في الاتحاد

إن كان بعض مسؤولي الأندية يتنازلون عن "الصفات الشخصية" للاعب الذين يفاوضونه للانضمام لفريقهم، فربما يدفعون الثمن مع مرور الوقت.

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هل تورط نجوم الاتحاد في "طرد" سانتو من الاتحاد؟ .. كورونادو يكشف الحقيقة

النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب نادي الاتحاد السعودي؛ أحد الأسماء التي قيل إنها متورطة في الانقلاب على المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتورط في "إقالته" من منصبه.

اتفاقية ملزمة وإلا القضاء .. الاتحاد يسدد هذا المبلغ إلى سانتو مقابل فسخ العقد!

وقع نادي الاتحاد السعودي، اتفاقية ملزمة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ عند إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد صاحب الصفر الوحيد .. النصر ونادٍ مفاجئ يتصدران قائمة الأجانب الدوليين في دوري روشن

أصبح دوري روشن السعودي أحد البطولات التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، إذ بلغ عدد من استدعي لتمثيل منتخب بلاده في توقف نوفمبر 46 لاعبًا.

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