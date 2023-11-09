أخبار الاتحاد اليوم | مكان المعسكر الشتوي، وعودة الخماسي للمران

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 نوفمبر 2023
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مران الاتحاد ينتعش بعودة الخماسي
شهد مران الاتحاد يوم أمس عودة 5 لاعبين كانوا خارجه خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.
وشهدت التدريبات عودة عبد الرحمن العبود بعد إقالة نونو سانتو الذي كان يرفض وجوده في المران، بجانب المصابين فابينيو وإيجور كورونادو وأحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله.
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الاتحاد يختار دبي لمعسكره الشتوي
اختارت إدارة الاتحاد إمارة دبي الإماراتية لاحتضان معسكر الفريق المقرر إقامته مطلع العام القادم.
صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الإدارة تنوي تحضير كل ما يخص المعسكر مبكرًا، وقد بدأ مسؤولي النادي مراجعة التجهيزات والترتيب لعدد من المباريات التجريبية في دبي.
فيديو | بعد يوم واحد من إقالة سانتو .. الاتحاد يكشف مفاجأة عن أحمد حجازي
فجّر نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة كبرى عن النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.
أوليفر جلاسنر يرد على اهتمام الاتحاد .. وهدف النصر القديم في الصورة!
رد المدير الفني النمساوي أوليفر جلاسنر، مساء اليوم الأربعاء، على اهتمام نادي الاتحاد السعودي؛ بالتعاقد معه، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.
هل ضمت براهيم دياز؟ حمدالله خارج قائمة المغرب لتوقف نوفمبر
أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة اللاعبين المستدعاة لتوقف نوفمبر الجاري، وقد خلت من مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله.
خليفة نونو سانتو .. صندوق الاستثمار يُهدد حلم الاتحاد!
مازال الاتحاد يبحث عن معوض لمدربه السابق نونو سانتو، والذي أقيل من منصبه مؤخرًا لتراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
"بطل المعجزة الأوروبية" .. اسم جديد ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد
انضم اسم عالمي جديد؛ لـ"قائمة" المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.