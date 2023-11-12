أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في مباراة سباهان، وتفاصيل مفاوضات نجم إنتر

الحديث عن انفراط العقد بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو عن قيادة الاتحاد السعودي حتمًا كان لا بد أن يأتي في ظل الصرامة الشديدة التي كان يفرضها على الفريق، وإن كان العقد لم ينفرط بالصورة الكبيرة، خاصةً في ظل ترحيب عدد ليس بالقليل من اللاعبين برحيله.