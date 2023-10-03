أخبار الاتحاد اليوم | مزاعم إيرانية تورط العميد وعرض إنجليزي للاعب النمور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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توتنهام يستعد للتعاقد مع نجم الاتحاد .. "ينافس 5 أندية إنجليزية دفعة واحدة"

يعمل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة القليلة القادمة. (طالع التفاصيل)

"مراقب المباراة أبلغنا بذلك" .. بيان الاتحاد يكشف عن مفاجأة في أزمة مواجهة سباهان!

فجر نادي الاتحاد مفاجأة في أزمة مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا من خلال بيان رسمي أصدره عبر منصاته الإلكترونية. (طالع التفاصيل)

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أول تحرك رسمي من اتحاد الكرة السعودي على أزمة مباراة سباهان

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إظهار دعمه غير المشروط لنادي الاتحاد على خلفية أزمة إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

كواليس إلغاء مواجهة الاتحاد .. الرئيس التنفيذي لسباهان يحاول "توريط" العميد بمزاعم مفاجئة!

كشف محمد رضا ساكت؛ الرئيس التنفيذي لنادي سباهان أصفهان الإيراني، كواليس وجود بعثة نادي الاتحاد السعودي في إيران، والأحداث التي سبقت امتناع العميد عن خوض المباراة، مفجرًا عدد من المفاجآت عن ليلة المباراة والساعات التي سبقت موعدها المحدد. (طالع التفاصيل)

واحد من الاثنين .. تسريب قرار "الآسيوي" المحتمل في انسحاب الاتحاد أمام سباهان

الجميع يترقب قرار لجنة الانضباط الآسيوية، في انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، من مباراته أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

دعوة لثورة في مطار جدة ودعم إيراني مفاجئ .. ردود أفعال إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان

لا صوت يعلو حاليًا فوق موقف نادي الاتحاد السعودي الوطني بشأن مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، والتي تم إلغاؤها بقرار من مراقب المباراة. (طالع التفاصيل)

"مستغلًا هذا الأمر!" .. سباهان يصعد أزمته مع الاتحاد بقرار عاجل

صعد نادي سباهان أصفهان الإيراني، من أزمة إلغاء مباراته أمام فريق الاتحاد السعودي، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"لم نتوقع ذلك!" .. الاتحاد الآسيوي يصدر بيانًا رسميًا بعد إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل قليل، بيانًا رسميًا، للرد على أحداث مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، التي تم إلغاؤها قبل انطلاقها. (طالع التفاصيل)

بعد الانسحاب أمام سباهان .. الاتحاد يؤمن نفسه من العقوبات الآسيوية بـ"الملعب والروائح الكريهة"

في موقف وطني أكثر من رائع.. رفض نادي الاتحاد السعودي، خوض مباراته أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | الشغب يضرب ملعب سباهان .. الجمهور الإيراني يثور عقب إلغاء مواجهة الاتحاد

لم تقتصر أزمة مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني على إلغاء المباراة فقط، إنما تطورت لأعمال شغب من قبل الجماهير الإيرانية. (طالع التفاصيل)

المتهم الحقيقي ليس الاتحاد الآسيوي .. فليحاسب مسؤولو السعودية أنفسهم على أزمة الاتحاد في إيران!

أزمة الاتحاد أمام سباهان في إيران تفتح باب التساؤلات .. هل الاتحاد الآسيوي المسؤول الوحيد أم أن هناك من قدم له أندية السعودية ليكشر عن أنيابه أمامهم؟ (طالع التفاصيل)

من وطنية الاتحاد والأهلي إلى قرار زملاء ميسي .. مباريات شوهتها السياسة!

"الرياضة لم تنفصل عن السياسة يومًا ما".. مقولة تتأكد باستمرار؛ خاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي يعيشها العالم، في مختلف قاراته. (طالع التفاصيل)

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