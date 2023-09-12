أخبار الاتحاد اليوم | لغز بنزيما، والهروب من "صفقة مغشوشة"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023
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دموع وتوسلات والهلال أفضل من ريال مدريد .. لأن السعودية تستحق التضحية!
يبدو الأمر في صورته الأولية أن السعودية هي من دفعت الكثير من الأموال لاستقطاب نجوم العالمي لأراضيها ودوريها، لكن للصورة جوانب عدة، يمكنك أن تراها بحسب رؤيتك..
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"عنصرية وتقليص الراتب".. نجوم ريال مدريد وبرشلونة يحطمون أحلام السعودية الجميلة
عاشت المملكة العربية السعودية، أضخم سوق انتقالات في تاريخها، خلال الصيف الحالي؛ حيث نجح المسؤولون عن القطاع الرياضي، في ضم عددٍ هائل من النجوم العالميين.
مركز صادم لريال مدريد وظهور سعودي خاص .. البطولة الواحدة تساوي 9 ملايين يورو!
نشرت صحيفة "آس" تقريرًا ماليًا يوضح الوضع الحالي لعدة أندية أوروبية فيما يخص الإنفاق والدخل في فترات الانتقالات العشر الأخيرة بداية من 2014.
كريم بنزيما يُثير القلق في تدريبات الاتحاد
استأنف الاتحاد تدريباته الجماعية يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الأخدود الصعبة خارج ملعبه مساء الخميس القادم، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
جروهي المستفيد الأكبر .. منافسة "قطرية تركية" للتعاقد مع محترف الاتحاد
"من المحترف الأجنبي الذي سيرحل عن نادي الاتحاد السعودي؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع المدافع الإيطالي الجنسية "البرازيلي الأصل" لويز فيليبي.
العناية الإلهية تنقذ الاتحاد والأهلي من "صفقة مغشوشة"
"لا تحزن على شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر".. هذه المقولة تنطبق تمامًا على "عملاقي جدة" الاتحاد والأهلي؛ بعد الإحباط الذي أصاب الناديان، بسبب ضياع صفقة عالمية، من بين أيديهما.