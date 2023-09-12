أخبار الاتحاد اليوم | لغز بنزيما، والهروب من "صفقة مغشوشة"

استأنف الاتحاد تدريباته الجماعية يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة الأخدود الصعبة خارج ملعبه مساء الخميس القادم، وذلك ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

"من المحترف الأجنبي الذي سيرحل عن نادي الاتحاد السعودي؟".. سؤال يطرحه الآلاف من عشاق الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع المدافع الإيطالي الجنسية "البرازيلي الأصل" لويز فيليبي.