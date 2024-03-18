أخبار الاتحاد اليوم | كانتي يهزم حمدالله، واختبار طبي للمدافع

هزم حمدالله .. كانتي نجم الجولة الـ24 من دوري روشن منحت صحيفة الرياضية السعودية لقب نجم الجولة الـ24 من دوري روسن إلى نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد بعد أدائه الممتاز أمام الفتح. الاتحاد هزم الفتح 4-2 ورغم أن عبد الرزاق حمدالله سجل هدفين إلا أن كانتي خطف لقب نجم الجولة بجهده الوفير خلال اللقاء ودوره الكبير في الفوز. وتُمنح تلك الجائزة بناءً على أصوات عدد من المدربين.

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