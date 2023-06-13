أخبار الاتحاد اليوم | كانتي يرفض خيانة العميد .. و"انهيار الفريق بسبب طارق حامد"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 13 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ13 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الاتحاد يتوصل إلى اتفاق مع صفقته العالمية الثانية .. وطارق حامد يحسم قراره نهائيًا

بات نادي الاتحاد، على بُعد ساعات قليلة للغاية، من الإعلان عن صفقته العالمية الثانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

كواليس صادمة .. محاولات من الهلال والنصر لخطف كانتي من الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عن محاولات من ناديي الهلال والنصر، لإقناع النجم الفرنسي نجولو كانتي، بعدم التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

أونا أوضح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن كانتي، رفض محاولات الهلال والنصر؛ خاصة أن نادي الاتحاد كان أول من تفاوض معه.

صفقة تبادلية ضخمة تصدم النصر .. وتهدد بحرمان الاتحاد من بديل أحمد حجازي

يعمل ناديا النصر والاتحاد، على حسم مجموعة من الصفقات العالمية، خلال الميركاتو الصيفي لحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ميدو يعلنها.. "انهيار الاتحاد في الموسم القادم بسبب هذا القرار"!

توقع أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، انهيار نادي الاتحاد؛ بعد التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي (طالع التفاصيل).

النصر يختار شريك كريستيانو رونالدو .. ومنافسة قوية من الهلال والاتحاد والأهلي

اختار مسؤولو نادي النصر، "شريك" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ليونيل ميسي ليس الأول .. 10 نجوم "جحفلوا" الهلال أمام العالم بين الطائرة الخاصة والهروب من النافذة

"الجحفلة" لفظ استخدمه الهلاليون كثيرًا، على مدار السنوات الماضية؛ للسخرية من نادي النصر، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه (طالع التفاصيل).