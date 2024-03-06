أخبار الاتحاد اليوم | فيديو استفزاز الصحفيين لأحمد حجازي، واللاعب "الغبي" كرويًا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 مارس 2024
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الموضوع يُستكمل بالأسفل
انتقاد قاسٍ من نجم المنتخب السعودي السابق للاعب العميد
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روش
أخبار سعيدة لعشاق الدوري السعودي..
تصريحات مثيرة عن وضع الاتحاد هذا الموسم
الهلال هزم ضيفه في الرياض بهدفين نظيفين
صراع الكبار انطلق على اللاعب
أحدهم تعرض لهجوم قاسٍ ووصف بـ"الغبي كرويًا" من محمد البكيري!
هل يلحق كريم بنزيما بمواجهة الاتحاد والهلال في إياب ربع النهائي الآسيوي؟
ماذا حدث أثناء مغادرة قائد الاتحاد لاستاد المملكة أرينا؟
محاولة تخريب فاشلة من قائد الاتحاد خلال كلاسيكو الهلال..
تصريحات جيسوس بعد فوز الهلال على الاتحاد..
ماذا قال كوليبالي بعد فوز الهلال أمام الاتحاد؟