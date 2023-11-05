أخبار الاتحاد اليوم | صدمة حمدالله، وتطورات مثيرة في ملف "سانتو العبود"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 نوفمبر 2023
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يبدو أن إطلاق البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، بأي تصريحات أصبح في حد ذاته كافيًا لاستفزاز الجماهير الغاضبة عليه والمطالبة برحيله..
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رفضًا لتجاهل سانتو والاتحاد .. تحرك قوي من العبود يُحرج العميد!
تحرك عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد من أجل الحفاظ على حقوقه، بعد أن تم استبعاده من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.
بعد اتهام العبود بالتمرد .. وكيل نجم الاتحاد يخرج لفضح نونو سانتو
في ظل اتهامات البعض لعبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد السعودي، بعدم الموافقة على شروط البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، للعودة للتدريبات الجماعية، خرج وكيل اللاعب بتوضيح الحقيقة على الفور.
خارج سياق الأحداث .. أول تعليق لمسؤول في الاتحاد بعد التراجع الكبير
بعد مناشدات ومطالب لإدارة أنمار الحائلي؛ التي تترأس المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي، بالخروج للحديث أمام الجماهير في ظل حالة التراجع الكبرى التي يعاني منها الفريق، ظهر أخيرًا أحد المسؤولين، لكنه تجاهل تمامًا وضع الفريق في دوري روشن.
توابع أزمة الاتحاد مستمرة .. طلب عاجل من سباهان لـ"الآسيوي" قبل مواجهة أولماليك
يبدو أن سباهان أصفهان الإيراني لم يقدر بعد على لم شتات نفسه بعد أزمة مواجهة الاتحاد السعودي، لذلك تقدم بطلب عاجل للاتحاد الآسيوي قبل مواجهته المقبلة في دوري الأبطال.
من أجل بنزيما .. نونو سانتو يصدم حمد الله في استعدادات مواجهة القوة الجوية
يبدو أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، قرر أن يتخلى عن بعض قناعاته وإن كان بشكل جزئي في مباراة القوة الجوية العراقي فقط.