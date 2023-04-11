أخبار الاتحاد اليوم | صدمة الرباط الصليبي، وشقيق عبد الرزاق حمدالله يُثير الجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 إبريل 2023.

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إصابة نجمة الاتحاد بالرباط الصليبي

كشفت الفحوصات الطبية إصابة نجمة فريق الاتحاد النسائي، فرح جوفري، بقطع في الرباط الصليبي مما يستدعي خضوعها لعملية جراحية قريبًا.

كانت جوفري قد تعرضت للإصابة خلال مواجهة الترجي الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن مكان الجراحة والتفاصيل الخاصة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي قريبًا.

الاتحاد يسعى لإسقاط "مدربه السابق" الثالث

نجح الاتحاد في هزيمة مدربيه السابقين، كوزمين كونترا وخوسيه سييرا، بتفوقه على ضمك والوحدة في الجولتين الأخيرتين من دوري روشن السعودي.

الفريق يستعد حاليًا لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلعب ضد مدربه السابق رامون دياز وسيسعى لإضافته لسجل ضحاياه من مدربيه السابقين.

دياز كان قد قاد الاتحاد بداية موسم 2018-2019 لكنه أقيل سريعًا وبعد 3 جولات فقط لسوء النتائج.

الاتحاد يستأنف تدريباته الخميس القادم

منح المدرب نونو سانتو اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بدأت عقب نهاية مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي على الفور وتستمر لـ3 أيام.

ومن المقرر أن تُستأنف التدريبات استعدادًا لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس القادم.

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