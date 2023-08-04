أخبار الاتحاد اليوم | شرط سانتو لإشراك كانتي أمام الهلال، و"لا تبالغوا في الفرحة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 أغسطس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 أغسطس 2023 ..

شرط نونو سانتو الحاسم لإشراك كانتي أمام الهلال

اشترط نونو سانتو المدير الفني للاتحاد تعافي اللاعب تمامًا وعدم شعوره بأي آلام ليبدأ مباراة الهلال في دور الـ8 من كأس الملك سلمان المرتقبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كانتي غاب عن مباريات الدور الأول بسبب إصابته أسفل الركبة، ورغم التأكيد على تعافيه منها إلا أنه مازال يشعر ببعض الآلام وهو ما منع المدرب البرتغالي من إشراكه خلال المباراة الأخيرة أمام الشرطة.

تدريبات استرجاعية للاعبين وبرنامج خاص لفابينيو

خاض لاعبو الاتحاد يوم أمس تدريبات استرجاعية بعد فوزهم على الشرطة العراقي 2ـ1 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان العربية، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الاستعدادات لمواجهة الهلال الحاسمة في دور الـ8.

من جانب آخر، وضع الجهاز الفني بقيادة سانتو برنامجًا خاصًا للاعب الجديد فابينيو لتجهزيه ليكون جاهزًا للعب أمام الرائد في افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن يوم 14 أغسطس القادم، وهي المباراة التي قد تؤجل حال وصل العميد المباراة النهائية في البطولة العربية.

فشل الاتحاد في إيجاد مدافع؟ "فابينيو سيحل المشكلة!"

لم ينجح نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إيجاد مدافع مميز يستطيع حل الأزمة الدفاعية، بعد إصابة النجم المصري أحمد حجازي، التي ستمنعه عن الملاعب مدة طويلة.

نونو سانتو يتحدث عن إصابة كانتي .. ويعلن "4 لاعبين مفاجأة" في الاتحاد

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن حقيقة معاناة النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، من مشاكل بدنية مزمنة.

لا تبالغوا في الفرحة .. القليل من كريم بنزيما يكفي، ولكن!

"الأفضل في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م" اكتب هذه الجملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستعد لمجموعة من اللقطات للفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، فقد منحه جمهوره هذا اللقب سريعًا بعد ثلاث مباريات من البطولة..

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