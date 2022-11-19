أخبار الاتحاد اليوم | سعادة بغلق قضية شراحيلي وملخص مواجهة الوصل

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 نوفمبر 2022.

الاتحاد يُعلن مدة غياب هنريكي

أعلن نادي الاتحاد نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسطه برونو هنريكي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الفيحاء الودية.

وأوضح تويتر العميد أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام.

📝| هنريكي يجري فحوصات طبية pic.twitter.com/AdtJL3C7OU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 18, 2022

من جانب آخر، أشار بيان الاتحاد أن زكريا هوساوي يُواصل العمل ضمن برنامجه العلاجي.

إيريا مازالت تبيع منتجات الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن شركة "إيريا" للملابس الرياضية مازالت تبيع منتجات نادي الاتحاد الرجالية والنسائية في مقرها الواقع في شارع التحلية بجدة، وأفادت نقلًا عن مصادر خاصة أن عملية البيع ستتواصل حتى نفاذ الكميات الكبيرة الموجودة لدى الشركة، وذلك رغم فسخ العقد بين الطرفين من جانب النادي مؤخرًا.

وأوضحت الرياضية أن الشركة اضطرت لغلق المتجر الأول الواقع قرب البوابة الرسمية لمقر النادي في شارع الصحافة بعد إلغاء عقد الشراكة.

الحائلي يُعلق على رفض الاحتراف شكوى الشباب بشأن شراحيلي

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض شكوى نادي الشباب ضد لاعبه السابق أحمد شراحيلي ونادي الاتحاد.

النادي العاصمي كان قد اتهم الاتحاد بتحريض اللاعب على عدم تجديد عقده والتفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة في العقد، لكن الشكوى رفضت.

الحائلي علق على الأمر بالتأكيد على أخلاقيات العميد في التعامل مع المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين، وأضاف "قررت لجنة الاحتراف في الشكوى المقدمة من نادي الشباب على أحمد شراحيلي رد شكوى نادي الشباب بشأن اتهام نادي الاتحاد بتحريض اللاعب وإدارة نادي الاتحاد تؤكد على أن أخلاقياته في التعامل مع المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين، وأن تلك التعاملات تتسم بأساس أخلاقي ومهني سليم نابع من بنية أساسية تربى عليها".

قررت لجنة الإحتراف في الشكوى المقدمة من نادي الشباب على أحمد شراحيلي رد شكوى نادي الشباب بشأن اتهام نادي الاتحاد بتحريض اللاعب

وإدارة نادي الاتحاد تؤكد على أن أخلاقياته في التعامل مع المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين تتسم بأساس أخلاقي ومهني سليم نابع من بنية أساسية تربى عليها — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) November 17, 2022

شاهد ملخص مباراة الاتحاد والوصل الودية

تعادل الاتحاد مع الوصل وديًا يوم أمس الجمعة في الإمارات في مباراة شهدت عودة أحمد شراحيلي. شاهد ملخص اللقاء.

شراحيلي يظهر في تعادل الاتحاد والوصل وديًا