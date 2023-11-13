أخبار الاتحاد اليوم | رقم أحمد جميل مع الأخضر في "الحفظ والصون"، والأجانب يُغادرون

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 نوفمبر 2023

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رقم أحمد جميل مع المنتخب السعودي في "الحفظ والصون"

استدعى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية مهاجم الاتحاد الشاب طلال حاجي لمواجهة باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

حاجي صاحب الـ16 عامًا وشهرين لن يُصبح أصغر لاعب لعب للأخضر حتى لو شارك أمام باكستان يوم الخميس القادم، إذ سيظل الإنجاز مسجلًا باسم مدافع الاتحاد الأسطوري أحمد جميل، والذي لعب أول مباراة دولية له وهو في عُمر الـ16 عامًا و53 يومًا.

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أجانب الاتحاد يُغادرون السعودية

غادر أجانب الاتحاد السعودية استغلالًا للإجازة التي حصل عليها جميع اللاعبين خلال التوقف الدولي.

المدرب المؤقت حسن خليفة منح اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام، وقد فضل الأجانب قضاءها خارج المملكة.

"يمشي يمشي" .. سجال بين محمد نور والدعيع بخصوص ميشايل! شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "دورينا غير" سجالًا ونقاشًا مثيرًا بين محمد نور ومحمد الدعيع حول مستقبل البرازيلي ميشايل مع الهلال. "لن يرحمك أحد" .. تحذير شديد اللهجة من محمد نور لعبد الرحمن العبود

وجه محمد نور تحذيرًا شديد اللهجة لجناح الاتحاد، عبد الرحمن العبود، العائد لتدريبات الفريق الجماعية بعد استبعاده منذ بداية الموسم إثر خلافه مع المدرب السابق نونو سانتو.



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