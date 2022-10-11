أخبار الاتحاد اليوم | رسالة حمد الله لفيصل فجر وحوار مع نجمة العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

"ولدت من جديد" .. حمد الله يُعلق على عودته لمنتخب المغرب

سعادة بالغة يعيشها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، بعدما عاد لمنتخب بلاده بعد غياب ثلاث سنوات، ليكون ضمن الكتيبة التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

رسالة حمد الله لفيصل فجر

فاجئ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الجميع، بعدما أعلن عن استبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة السعودي من قائمة أسود الأطلس، وضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، فهل تتذكرون الواقعة التي حدثت بين الثنائي عام 2019؟ (طالع التفاصيل)

خاص | "توتا" نجمة الاتحاد: سنصل بالسعودية لمونديال السيدات وهذا أكثر ما فاجأني في دورينا

اليوم نتعرف عن قرب عن واحدة من نجمات هذا الدوري؛ فاطمة قاري مهاجمة العميد، التي لم تكن كرة القدم وحدها هي طريقها في عالم الرياضة. (طالع التفاصيل)