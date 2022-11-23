أخبار الاتحاد اليوم | رسالة حمد الله في كأس العالم .. ومواجهة شباب الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 نوفمبر 2022.

حمد الله يوجه رسالة إلى الجماهير بعد مشاركته في كأس العالم

شهدت مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا في كأس العالم قطر 2022، مشاركة المهاجم عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد، وذلك بعد عودته إلى قائمة أسود الأطلس بعد غياب طويل.

ونشر حمد الله عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو وجماهير المغرب تسانده، حيث وجه رسالة لهم قائلًا: "شكرًا للجمهور الغالي والقادم أفضل إن شاء الله".

شكرا للجمهور الغالي والقادم افضل ان شاء الله 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/sW2qLxb54c — abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) November 23, 2022

الاتحاد يختتم اختباراته الودية أمام شباب الأهلي دبي

يختتم فريق نادي الاتحاد مبارياته الودية في المعسكر المقام حاليًا في دبي، بمواجهة أمام شباب الأهلي مساء يوم الأحد المقبل.

وقرر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، أن تقام المباراة في الساعة 4:45 مساءً، بتوقيت الإمارات، على أن يتم فتحه أمام الجماهير والإعلام على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

جماهير النصر تحتفل بذكرى فسخ عقد حمد الله

مر عام على إعلان نادي النصر عن فسخ التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، وذلك بسبب أزماته مع النادي.

وقامت جماهير نادي النصر بتداول البيان الذي نشره العالمي يوم 23 نوفمبر العام الماضي 2021، والذي تم الإعلان خلاله عن فسخ التعاقد مع المهاجم المغربي، الذي انتقل إلى الاتحاد.