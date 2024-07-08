أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة عودة أنمار الحائلي، وصك براءة جديد لبنزيما من "تهمة" بيولي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 يوليو 2024.

ماذا يحدث في الاتحاد؟

أولى صفقات الاتفاق الصيفية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغم الأزمات إلا أن العميد يُواصل العمل على دعم صفوفه

حتى انعقاد جمعية عمومية جديدة..

إلى أين تتجه الأمور في الاتحاد؟

أسرار مثيرة عما دار في أروقة الاتحاد خلال الأيام القليلة الأخيرة

الأمور تتسارع في جدة

تعاقد مهم خسره العميد بسبب أزمته الكبرى

أزمة كبيرة تعصف بالنادي الغربي في السعودية

ميلان كان يتمنى نجاح صفقة الاتحاد..

الموقف القانوني مع استقالة لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد..

هل يقبل مانشستر سيتي؟

مفاجأة حول مفاوضات الهلال والاتحاد مع محمد صلاح..

المهاجم الفرنسي ارتبط بالأزمات منذ وصوله للدوري السعودي

أسبوع واحد من انتخاب لؤي ناظر حتى طرأت مشكلة كبرى..