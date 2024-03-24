أخبار الاتحاد اليوم | حسم مصير الثلاثي المعار للاتفاق، وخطة النصر لخطف الموهبة

هل ينجح النصر في التعاقد مع لاعب الاتحاد؟

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اللاعب كان هدفًا لأندية دوري روشن الصيف الماضي

ما حدث في السعودية دفعه للمغادرة بشكل طارئ!

لأن الكواليس يجب أن تُكشف في يومٍ ما، والحقائق سيُزاح الستار عنها عاجلًا أم آجلًا..

ثلاثي على طاولة جاياردو، واثنين رحيلهما هو الأقرب..

"لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس" هذا هو شعار السعودية في مفاوضات المهاجم البولندي..

هل نرى ثنائي الدوري الإسباني في دوري روشن الموسم المقبل؟

هل يتعرض الاتحاد للاضطهاد؟

حلم البريميرليج يضيع جوهرة من عملاق السعودية

"حديثي لا يمس النمور في أي شيء"

ورقة ذهبية في يد جاياردو