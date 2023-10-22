أخبار الاتحاد اليوم | جوتا أساسي أمام القوة الجوية، وغياب الثلاثي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 أكتوبر 2023

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جوتا في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام القوة الجوية

أكد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد على أن البرتغالي جوتا سيلعب أساسيًا خلال مواجهة القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الإثنين.

من جانب آخر، أكد المدرب غياب زكريا هوساوي للإصابة، مشيرًا إلى أنه سيُجري تغييرات في التشكيل الأساسي بهدف تجنب الإرهاق.

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غياب ثلاثي الاتحاد عن المران

غاب الثلاثي زكريا هوساوي وفابينيو وحسن كادش عن مران الاتحاد اليوم وهو الأخير قبل مواجهة آسيا أمام القوة الجوية.

وقد تأكد بذلك غياب الثلاثي عن المباراة.

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