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أخبار الاتحاد اليوم | توقيع مخالصة مع منبوذ سانتو ورابطة العميد تشكو قوانين المونديال

زهيرة عادل
10:44 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Nuno Santo Ittihad Raed SPL 09.09.2022
نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق 24 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

فيديو | الاتحاد حاضر في مونديال قطر .. جمهور غانا يزف فريقه على طريقة العميد

احتفل الجمهور الغاني بفوز فريقهم الوطني أمام كوريا الجنوبية، على طريقة جمهور الاتحاد. (طالع التفاصيل)

رئيس رابطة الاتحاد يشكو قوانين المونديال

ما اعتاد عليه الجمهور السعودي في الدوري المحلي، محظورًا على الساحة الدولية، في كأس العالم قطر 2022، وهو ما يشعر رابطة المنتخب السعودي بعدم الراحة. (طالع التفاصيل)

"زمن الطيبين بين النصر والاتحاد"

نشر الإعلامي الرياضي عادل المرضي تهنئة قديمة من رابطة مشجعي نادي الاتحاد موجهة لنظيرتها النصراوية، بعدما توج العالمي بطلًا للدوري عام 1400 هجريًا.

وتحسر المرضي عل غياب هذه الروح الرياضية عن المنافسات خلال السنوات الأخيرة.

توقيع مخالصة مع لاعب فريق الشباب

أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود توقيع نادي الاتحاد مخالصة مالية مع اللاعب الشاب أحمد باحسين، بناءً على رغبة الأخير.

وكان باحسين قد شارك في معسكر العميد الإعدادي في النمسا في بداية الموسم، لكن نونو سانتو؛ المدير الفني، قرر بعده استبعاد اللاعب من الفريق الأول.

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