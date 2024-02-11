أخبار الاتحاد اليوم | توديع كورونادو بحفل وهدية ثمينة، ورسالة بنزيما لنجم ريال مدريد

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 فبراير 2024

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حفل جميل وهدية ثمينة .. الاتحاد يُودع كورونادو ودع نادي الاتحاد لاعبه البرازيلي إيجور كورونادو بعد فسخ عقده بالتراضي. الاتحاد أقام حفل جميل للاعب حضره جميع اللاعبين تقريبًا، وقد قدم له هدية عبارة عن قميص الفريق موقع من كافة زملائه.

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