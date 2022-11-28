أخبار الاتحاد اليوم | تعادل ودي في الإمارات، ومكافأة سانتو للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2022.

الاتحاد يتعادل مع شباب الأهلي وديًا

اختتم الاتحاد معسكره التدريبي في دبي بالتعادل وديًا مع شباب الأهلي 2-2 يوم أمس.

🎥| هدف الاتحاد الأول في ودية شباب أهلي دبي الإماراتي

⚽ برونو هنريكي pic.twitter.com/X5LEJufXjT — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 27, 2022

وقد سجل نجم الوسط برونو هنريكي هدفي الفريق.

هدف الاتحاد الثاني في ودية شباب أهلي دبي ٢-١

⚽ برونو هنريكي pic.twitter.com/Mkv2zXBL2m — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 27, 2022

5 أيام .. مكافأة سانتو للاعبي الاتحاد

قرر المدرب نونو سانتو مكافأة لاعبي الاتحاد عقب العودة من الإمارات بمنحهم 5 أيام من الراحة مكافأة لهم على التزامهم وجهدهم خلال المعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق في دبي خلال الفترة الماضية استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي بسبب كأس العالم قطر 2022.

مباراة ودية أخيرة للعميد قبل مواجهة الشباب

يستأنف الاتحاد تدريباته في جدة بعد 5 أيام راحة منحها المدرب نونو سانتو للاعبين، ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع جدة وديًا في آخر البروفات قبل مواجهة الشباب عند استئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر القادم.