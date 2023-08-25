أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما يُصالح حمدلله، وصراع محلي على خدمات جوتا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 أغسطس 2023
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صراع محلي على خدمات جوتا
كشف الصحفي سعد السبيعي عن صراع بين ناديي التعاون والاتفاق للفوز بخدمات جناح الاتحاد جواو فيليبي جوتا بالإعارة هذا الموسم.
الاتحاد كان قد ضم الجناح البرتغالي لكنه لم يُظهر المستوى المطلوب في المباريات السابقة مما دعا الإدارة للتفكير في التخلي عنه لتتمكن من تسجيل لاعب أجنبي جديد.
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بنزيما يُصالح حمدالله أمام الرياض
شهدت مباراة الاتحاد والرياض لقطة مثيرة للإعجاب، حيث تخلى كريم بنزيما عن تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق لصالح عبد الرزاق حمدالله.
اللاعب المغربي كان قد أبدى غضبه لسحب أولوية تسديد ركلات الجزاء منه ومنحها للمهاجم الفرنسي، ويبدو أن بنزيما أراد مصالحة حمدالله بإعادة هذا "الحق" له.
أرتيتا يصفع الاتحاد: نجم دفاع آرسنال غير مطروح للبيع!
أغلق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي الباب أمام الاتحاد السعودي حينما تحدث بوضوح عن مستقبل مدافعه البرازيلي جابرييل ماجاليس.
صفقة غير متوقعة على أبواب الاتحاد .. "من أحلام فان دايك لهذا اللاعب"!
بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على أبواب ضم صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
مفاجأة المعيوف ورد العويس .. قرار ثنائي الهلال بعد عروض الاتحاد المغرية!
خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت عروض إلى نادي الهلال السعودي، من "عملاق جدة" الاتحاد؛ للتعاقد مع واحد من الحارسين الكبيرين عبد الله المعيوف أو محمد العويس.