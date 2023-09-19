أخبار الاتحاد اليوم | إصابة حمدالله، وتحذير شديد اللهجة لنونو سانتو

يومًا بعد الآخر، تظهر كواليس واعترافات جديدة؛ عن فشل انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.