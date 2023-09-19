أخبار الاتحاد اليوم | إصابة حمدالله، وتحذير شديد اللهجة لنونو سانتو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 سبتمبر 2023
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حكم مباراة الاتحاد وأجمك يرفض تنفيذ حمد الله ركلة جزاء .. ماذا حدث؟
رفض حكم مباراة نادي الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي، "تنفيذ" النجم المغربي عبد الرزاق حمد لله، "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها العميد، في نهاية الشوط الأول.
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"ليفربول حبس صلاح بسبب الاتحاد" .. اعترافات جديدة مثيرة للجدل
يومًا بعد الآخر، تظهر كواليس واعترافات جديدة؛ عن فشل انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.
احذر يا سانتو .. الاتحاد يكرر سيناريو كلاسيكو الهلال الأسود رغم نزهة أجمك
"لم تكن مباراة بل نزهة كروية".. هكذا يُمكن القول على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أمام نظيره الأوزبكي أجمك، مساء اليوم الإثنين.
بعد بنزيما .. إصابة حمد الله مع الاتحاد "فهل يغيب طويلًا؟"
تعرض نادي الاتحاد السعودي، لصدمة جديدة؛ بـ"إصابة" هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام أجمك الأوزبكي.
حمد الله في المستشفى .. وسانتو يعترف بأزمة الاتحاد ويتحدث عن المصابين
أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ذهاب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المستشفى.
احذر يا سانتو .. الاتحاد يكرر سيناريو كلاسيكو الهلال الأسود رغم نزهة أجمك
"لم تكن مباراة بل نزهة كروية".. هكذا يُمكن القول على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أمام نظيره الأوزبكي أجمك، مساء اليوم الإثنين.
بعد بنزيما .. إصابة حمد الله مع الاتحاد "فهل يغيب طويلًا؟"
تعرض نادي الاتحاد السعودي، لصدمة جديدة؛ بـ"إصابة" هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام أجمك الأوزبكي.
حمد الله في المستشفى .. وسانتو يعترف بأزمة الاتحاد ويتحدث عن المصابين
أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ذهاب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المستشفى.