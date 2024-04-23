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تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | إبراهيموفيتش يُطمئن العميد على استقراره، وأولى صفقات الموسم الجديد

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نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 23 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 23 إبريل 2024

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إبراهيموفيتش يُطمئن الاتحاد على استقراره

تداول الإعلام الإيطالي في الأيام الأخيرة اسم مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد ضمن قائمة المرشحين لخلافة ستيفانو بيولي في دكة بدلاء ميلان.

شبكة TNT SPORT الأرجنتينية أكدت أن زلاتان إبراهيموفيتش مستشار ملاك النادي الإيطالي رفض هذا الخيار تمامًا، موجهًا دعمه لأسماء أخرى أبرزها جوليان لوبيتيجي وباولو فونسيكا.

وأوضحت الشبكة أن رفض النجم السويدي للمدرب الأرجنتيني جاء بسبب أسلوب لعبه وتفضيله التعاقد مع مدرب إيطالي أو آخر سبق له العمل في أوروبا.

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