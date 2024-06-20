أخبار الاتحاد اليوم | أزمة لؤي ناظر الأولى، وعرض لضم صلاح وتحديد الخطة البديلة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 يونيو 2024.

الاتحاد يبحث عن مدرب جديد حاليًا

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا يحدث في الاتحاد؟

هل نرى نجم يوفنتوس في دوري روشن؟

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