أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يهدد صفقة محمد صلاح وصدمة رومارينيو ومعاقبة عبدالرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ28 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ28 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أخيرًا كشف سر "دموع" رومارينيو .. الاتحاد السعودي يحسم جدل تجنيسه رسميًا

حسم ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الدائر حول اقتراب تجنيس البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف نادي الاتحاد، والاستفادة منه لصالح المنتخب السعودي الأول. (طالع التفاصيل)

رعب في الاتحاد .. صفقة محمد صلاح قد تتحول إلى الهلال

وضع مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، على رأس أولوياتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

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رقم لا يُقاوم .. الاتحاد يضغط على ليفربول وصلاح بعرض اللحظات الأخيرة

تتسارع الأحداث والتطورات في محاولات الاتحاد الحثيثة للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، حيث كشفت شبكة "سي بي أس" عن عرض جديد قدمه النادي السعودي يتضمن أرقامًا من الصعب أن تُقاوم. (طالع التفاصيل)

رغم تصريحات كلوب .. وليد الفراج يُفجر مفاجأة "سعيدة" للاتحاديين عن صفقة صلاح

يعيش جمهور الاتحاد وضعًا محبطًا بعد فشل النادي في التعاقد مع عدد من أهدافه في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد ازداد الأمر سوءًا في الأيام الأخيرة بعد فشل ضم مدافع أجنبي عقب خسارة سباق حسان تمبكتي لصالح الهلال وإصرار يورجن كلوب على بقاء محمد صلاح في ليفربول. (طالع التفاصيل)

بشرى للاتحاد .. ليفربول يبدأ التخطيط للحياة بعد محمد صلاح!

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ بالفعل التخطيط للحياة بعد المصري محمد صلاح، رغم تأكيد الألماني يورجن كلوب أن "الملك المصري" ليس للبيع. (طالع التفاصيل)

ضربتان في الرأس تؤلم .. خطط الاتحاد لتعويض حجازي تنهار تمامًا!

انهارت خطط الاتحاد لتعويض مدافعه المصاب أحمد حجازي تمامًا، إذ أغلقت أبواب جديدة في وجه النادي بعد خسارته سباق مدافع الشباب حسان تمبكتي لصالح الهلال. (طالع التفاصيل)

يضرب ولا يُبالي .. جمهور النصر يُعاقب حمدالله باستخدام ساديو ماني!

يبدو أن جمهور النصر لم ينس أبدًا ما فعله لاعب الفريق السابق، عبد الرزاق حمدالله، في أيامه الأخيرة قبل الرحيل للاتحاد، ولذا عاقبه بطريقته الخاصة حين وجد الفرصة لذلك. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يُبلغ وكيل جوتا بقرار نونو سانتو حول مستقبله مع الاتحاد

حسم نادي الاتحاد أخيرًا مستقبل لاعبه البرتغالي جوتا والذي ضمه قبل شهرين فقط من سلتيك الاسكتلندي، وقد أبلغ وكيل اللاعب بالقرار بالفعل. (طالع التفاصيل)

"رحيل كريم بنزيما مهم" .. جرس إنذار من إرباك محمد صلاح لصفوف الاتحاد

في الوقت الذي يرى الكثيرون به أن المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، هو القطعة الناقصة في ميركاتو الاتحاد السعودي الجاري، هناك من يرى أن ضمه يعني حدوث "تخمة" في الفريق. (طالع التفاصيل)

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