أخبار الاتحاد اليوم | المفاضلة مستمرة لاختيار الأجنبي الخامس، وجاياردو يتحدى الهلال

المدرب الأرجنتيني اختار الرباعي أحمد حجازي وفابينيو وعبد الرزاق حمدالله وجوتا للمواجهة المرتقبة مساء اليوم والتي يغيب عنها نجولو كانتي للإيقاف وكريم بنزيما للإصابة.

مازال مارسيلو جاياردو يُفاضل بين الثنائي رومارينيو ولويز فيليبي لاختيار أحدهم كأجنبي خامس للاتحاد خلال مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم.

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