أخبار الاتحاد اليوم | التعاقد مع ابن الأهلي، وريمونتادا كورونادو القاتلة!

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 يناير 2024

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"ابن الأهلي في الاتحاد رسميًا" .. الصفقة الشتوية الرابعة الاتحاد أعلن عن الصفقة الرابعة رسميًا..

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لاعب الدوري الإنجليزي كان مطلوبًا في دوري روشن

الفصل الأخير من مسلسل خلافات كريم بنزيما ومارسيلو جاياردو..

في هذه الحالة لن يستمر في صفوف الاتحاد طويلًا..

مدرب الاتحاد يقلب الطاولة ويتخذ قرارات صادمة في اللحظات الأخيرة

الصفقة الشتوية الخامسة في نادي الاتحاد..

الصفقة الأضخم في الميركاتو الشتوي السعودي..