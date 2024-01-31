أخبار الاتحاد اليوم | التعاقد مع ابن الأهلي، وريمونتادا كورونادو القاتلة!

تامر أبو سيدو
Ittihad Fans 2023-2024 Karim Benzema - Igor CoronadoGOAL AR / Getty
Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 31 يناير 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 31 يناير 2024

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ابن الأهلي في الاتحاد رسميًا" .. الصفقة الشتوية الرابعة

الاتحاد أعلن عن الصفقة الرابعة رسميًا..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لاعب الدوري الإنجليزي كان مطلوبًا في دوري روشن

الفصل الأخير من مسلسل خلافات كريم بنزيما ومارسيلو جاياردو..

في هذه الحالة لن يستمر في صفوف الاتحاد طويلًا..

مدرب الاتحاد يقلب الطاولة ويتخذ قرارات صادمة في اللحظات الأخيرة

الصفقة الشتوية الخامسة في نادي الاتحاد..

الصفقة الأضخم في الميركاتو الشتوي السعودي..

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين