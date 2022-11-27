أخبار الاتحاد اليوم | التسوية مع سوزا .. وتجديد عقد حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 نوفمبر 2022.

حمد الله يشارك في انتصار المغرب على بلجيكا

شارك عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، في انتصار منتخب بلاده على بلجيكا، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وشارك حمد الله في مباراة المغرب أمام بلجيكا لمدة 17 دقيقة فقط، ولكنه استطاع أن يقدم مستوى جيد.

الاتحاد يستهدف تسوية مع سوزا

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة نادي الاتحاد تعمل على تسوية مالية مع البرازيلي جوناس دي سوزا لاعب الفريق السابق.

وأكدت الصحيفة على أن اللاعب أبدى لإدارة الاتحاد مرونة كبيرة، وليس لديه أي مانع في التفاوض معهم، حيث تم الحكم لصالحه بمبلغ 10 ملايين ريال ضد نادي الاتحاد.

الاتحاد يتفق على تجديد عقد حمد الله

كشفت صحيفة "مكة" عن اتفاق تم بين إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بشأن تجديد العقد.

وأضافت الصحيفة أن حمد الله سيقوم بالتوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، بعد انتهاء مشارته مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.