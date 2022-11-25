أخبار الاتحاد اليوم | الاقتراب من الكفاءة المالية .. وكلاسيكو السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 25 من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

سيدات الاتحاد في اختبار أمام الشباب

يواجه فريق سيدات نادي الاتحاد نظيره الشباب، في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز للشباب.

يدخل الاتحاد المباراة هدفه هو نسيان الخسارة التي تلقاها في مباراته الأخيرة أمام اليمامة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما يلعب الشباب من أجل الانتصار للمباراة الثانية على التوالي.

الاتحاد يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قامت بإيداع راتب شهر للاعبي الفريق، لتقلص شرطًا من شروط استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وأضافت الصحيفة إلى أن الاتحاد في طريقه لحل قضاياه الحالية، خاصة العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

سانتو يستقر على تشكيل الاتحاد لمواجهة شباب الأهلي

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على تشكيل الفريق الذي سيلعب ودية شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وتقام المباراة الودية مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، وذلك في ختام معسكر العميد في الإمارات.

انضمام ثلاثي الاتحاد لمعسكر دبي

انضم الثلاثي أسامة المرموش وسويلم المهالي ومروان الصحفي، إلى تدريبات نادي الاتحاد أمس الأربعاء، وذلك في المعسكر المقام حاليًا في دبي.

جاء انضمام الثلاثي الشاب، بعدما انتهوا من المشاركة رفقة منتخب الشباب السعودي خلال الفترة الماضية.