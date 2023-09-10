نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 10 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023

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الاتحا د يستقر على ضحية فيليبي

استقر الاتحاد على ضحية التعاقد مع المدافع لويس فيليبي، وذلك حتى يتمكن من قيد اللاعب البرازيلي الذي وصل من ريال بيتيس في آخر أيام سوق الانتقالات.

صحيفة اليوم السعودية أوضحت أن الاتحاد اختار حارس المرمى مارسيلو جروهي ليكون الأجنبي الراحل عن الفريق هذا الصيف لإفساح مكان في قائمة الأجانب لقيد فيليبي، وذلك رغم ظهور العديد من التقارير في الأيام الأخيرة حول رحيل جوتا.

التغيير من جوتا إلى جروهي مصدره كما يبدو نجاح الاتحاد في ضم عبد الله المعيوف من الهلال، حيث سيمنحه المدرب نونو سانتو الثقة ليلعب أساسيًا.

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الاتحاد يُجهز العبود للدفع به في المباريات القادمة

أبلغ الجهاز الفني في الاتحاد الجناح السعودي عبد الرحمن العبود بالاستعداد للخصوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد فترة من استبعاده وبعدما حُسم استمراره مع الفريق.

وأفادت صحيفة الجزيرة أن الجهاز الفني يُعد برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعب لتجهيزه ليتم الدفع به في المباريات القادمة.

الثلاثي الدولي والغامدي ينضم للمران الثلاثاء

تقرر انضمام الثلاثي الدولي لتدريبات الاتحاد يوم الثلاثاء القادم بعد العودة من المهمة الدولية مع منتخباتهم.

الثلاثي هم عبد الرزاق حمدالله وعوض الناشري وزكريا هوساوي، وسينضم معهم فيصل الغامدي القادم من الاتفاق في آخر أيام سوق الانتقالات.

انفراجة في أزمة جوتا .. الاتحاد يقترب من الحل النهائي! تسببت أزمة عدد الأجانب في صفوف نادي الاتحاد في صداع برأس مسؤولي العميد خلال الفترة الماضية، بعدما وصل عددهم إلى 9 بعد التعاقد مع الإيطالي لويس فيليبي من ريال بيتيس الإسباني، ليبدأ التفكير في التخلص من البرتغالي فيليبي جوتا. بعد انفجاره غاضبًا .. تحرك عاجل من الاتحاد بشأن العبود تعقد الفترة الماضية موقف عبد الرحمن العبود مع ناديه الاتحاد، بعدما كان قريبًا جدًا من الرحيل عن العميد، ولكن تلك المحاولات لم تشهد نجاحًا، ليعبر اللاعب عن غضبه بسبب ما حدث. "ضيق الوقت" تسبب في فشل الاتحاد لتعويض صلاح بنجم منتخب البرازيل حاول نادي الاتحاد بشتى الطرق التعاقد مع جناح أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه لم ينجح، حيث كان تركيزه منصبًا على النجم المصري محمد صلاح، وبعدما فشلت المفاوضات حاول العميد ضم أحد نجوم منتخب البرازيل.

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