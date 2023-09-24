أخبار الاتحاد اليوم | الاحتفال باليوم الوطني، رقص فابينيو ورسالة مصرية بشأن صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 سبتمبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 سبتمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجوم الاتحاد بالثوب السعودي وفابينيو يرقص مع الجمهور

احتفل نجوم الاتحاد مع جمهورهم اليوم باليوم الوطني السعودي، حيث احتشد عدد من الجمهور في ملعب كرة السلة لإجراء "بروفة" على أهزوجة جديدة خاصة بالفريق، وقد تواجد نجوم الفريق مرتدين الثوب السعودي.

الإعلامي علاء سعيد نشر عدة مقاطع فيديو من الحدث أظهرت تفاعل نجم الوسط فابينيو ورقصه مع الجمهور.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID