أخبار الاتحاد اليوم | الاحتفال باليوم الوطني، رقص فابينيو ورسالة مصرية بشأن صلاح

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 سبتمبر 2023
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نجوم الاتحاد بالثوب السعودي وفابينيو يرقص مع الجمهور
احتفل نجوم الاتحاد مع جمهورهم اليوم باليوم الوطني السعودي، حيث احتشد عدد من الجمهور في ملعب كرة السلة لإجراء "بروفة" على أهزوجة جديدة خاصة بالفريق، وقد تواجد نجوم الفريق مرتدين الثوب السعودي.
الإعلامي علاء سعيد نشر عدة مقاطع فيديو من الحدث أظهرت تفاعل نجم الوسط فابينيو ورقصه مع الجمهور.
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بعد فشل الاتحاد .. رسالة قوية من مصر بخصوص صلاح والسعودية: المال لا يهمنا!
لم يضع محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، على نفسه راتب تاريخي برفضه عرض الاتحاد السعودي اللعب لصالحه في الميركاتو الصيفي الماضي، إنما كذلك أضاع على ناديه الأسبق المقاولون العرب المصري نسبة ليست بالقليلة من بيعه.
"تسلحوا بالقرآن الكريم وإلا.." .. تحذير للاتحاد قبل مواجهة الأهلي
من واقع خبرته، وجه أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك المصري، تحذيراته لنادي الاتحاد السعودي قبل المواجهة المحتملة له أمام الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية السعودية 2023م.
"يريدون دفع الرواتب من جيوب الجماهير!" .. أسعار تذاكر مباريات كأس الملك تثير الجدل
تنطلق اليوم الأحد، مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط جدل كبير يصاحب مباريات الرباعي الكبير؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.
فيديو | تسديدة تاليسكا ليست الوحيدة المذهلة .. منافسة شرسة على هدف الجولة السابعة
رغم روعة تسديدة أندرسون تاليسكا للنصر في مرمى الأهلي خلال قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إلا أنها تُواجه تحديًا صعبًا ومنافسة شرسة على لقب هدف الأسبوع.
لن يلعبا في جدة .. قرار صادم من رابطة الدوري للاتحاد والأهلي
كشف موقع كووورة عن قرار تستعد رابطة دوري المحترفين السعودي لإصداره في الساعات القادمة يحمل أخبارًا سلبية للاتحاد والأهلي ويتعلق بملعب مبارياتهما في دوري روشن.