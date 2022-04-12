أخبار الاتحاد اليوم | مفاوضات الفرج والعبود، وصدمة حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 4 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.

صدمة في الاتحاد بسبب حمدالله

كشفت مصادر صحفية عن صدمة المسؤولين في الاتحاد بعد الأخبار الواردة من قطر حول استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمدالله من حسابات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب خلال المباراة القادمة أمام إسبانيا لسوء مستواه.

استدعاء المهاجم للعب في كأس العالم مع أسود الأطلس أصاب الاتحاديين بالفرحة وقد أعادوا الفضل للفريق في عودة حمدالله لمنتخب بلاده بعدما كان مستبعدًا منه خلال تواجده مع النصر.

شاهد ملخص الجولة السادسة من دوري السيدات

شهدت الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز تعادل النصر مع الاتحاد 1-1، وهو ما رفع رصيد العميد إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

4 مباريــات 🏟

3 إنتصارات 👍

23 هــــدف ⚽️



🎬 ملخص الجولة السادسة من #الدوري_الممتاز_للسيدات 🏆 pic.twitter.com/FaCxIrwsKg — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 4, 2022

هل فاوض الفرج العبود في معسكر منتخب السعودية بالمونديال؟

انتشرت عدة إشاعات حول مفاوضات سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي لجناح الاتحاد عبد الرحمن العبود خلال تواجدهما معًا في معسكر المنتخب.

هل فاوض الفرج العبود في معسكر منتخب السعودية بالمونديال؟

