روبن روفس هو الرجل المُحتفى به في إنجلترا. فقد كان حارس مرمى سندرلاند بالغ الأهمية لفريقه أمام توتنهام هوتسبير (فوز 1-0)، لتفيض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعدها بعبارات الإشادة.

بعد ظهر الأحد نجح روفس في الحفاظ على نظافة شباكه أمام توتنهام هوتسبير. وقام الحارس بما لا يقل عن سبع تصديات، وهو أعلى عدد له هذا الموسم.

وتمكن سندرلاند في النهاية من حسم المباراة بفضل هدف نوردي موكييلي في الدقيقة الستين، ومع ذلك كُتب عن روفس بعد اللقاء أكثر بكثير.

كانت Sunderland Echo، على سبيل المثال، راضية جداً عن أدائه. وقالت: «لم يكن لديه الكثير ليفعله، لكن في اللحظات التي كان عليه أن يتدخل فيها، فعل ذلك بكفاءة كبيرة».

وتابعت الصحيفة المحلية: «وبفضل حضوره بدا الدفاع على الفور أكثر استقراراً». وكان روفس قد اضطر لترك بعض المباريات بسبب إصابة.

كما كانت Sky Sports معجبة للغاية. وأكدت الوسيلة الإعلامية أن روفس، إلى جانب تصدياته الجيدة، بدا أيضاً مرتاحاً جداً بالكرة عند قدميه أمام السبيرز.

وعلى منصة X أشاد المشاهدون أيضاً بأداء الحارس. وجاء في أحد التعليقات: «كيف تمكنا من شراء روفس مقابل اثني عشر مليوناً؟ إنه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق بقميص سندرلاند!».

ويقول أحد مشجعي ليفربول إنه يود رؤية الهولندي البالغ من العمر 23 عاماً فقط خليفةً لأليسون بيكر في أنفيلد. كما كتب مشجعون لتشيلسي بكثافة أنهم يأملون أن ينتقل روفس إلى ناديهم هذا الصيف.